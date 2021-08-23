Çip krizinin etkileri: Sahte çipler insan hayatını tehdit ediyor

Birçok sektörde üretimi olumsuz etkileyen küresel çip krizi, fırsatçıları da harekete geçirdi. Piyasaya sürüldüğü tahmin edilen milyonlarca sahte çip, insan hayatını olumsuz etkileyebilir.

Bu yılın başlarında otomotivde başlayan çip tedarik sorunları, birçok markayı zor durumda bırakmış ve üretimlerde aksama yaşanmıştı.

Daha sonra ise bu kriz, tüketici elektroniği sektörüne de sıçramış ve başta telefon ve TV pazarında olmak üzere çeşitli sorunlar baş göstermişti.

Aylar geçmesine rağmen, çip krizi henüz çözülebilmiş değil ve hala üretimi aksayan birçok marka var.

SAHTE ÇİPLER PİYASADA

Üstelik bu da yetmezmiş gibi, piyasada milyonlarca sahte çip dolaşmaya başladı. TechRepublic tarafından paylaşılan bilgilere göre, krizi fırsata çeviren yarı iletken dolandırıcıları, birçok sahte ya da hatalı çipi piyasaya sürüyor.

Artan talebe yanıt veremeyen birçok marka, ihtiyaç duydukları mikroçipleri tedarik edebilmek için pek de güvenilir olmayan satıcılara yöneliyor.

MARKALAR TUZAĞA DÜŞÜYOR

Wall Street Journal'ın yakın zamanda bildirdiğine göre, dolandırıcılar alıcıları tuzağa düşürmek için arama motorlarında çip satın alma reklamlarını kullanıyor.

WSJ'ye göre çok sayıda saygın firma, kalitesiz yapılmış veya hiç çalışmayan sahte çiplerden çok sayıda sipariş vererek bu tuzağa düşüyor.

CİDDİ SONUÇLARI OLABİLİR

Uzmanlar, yarı iletken sektöründe yaşanan sahte çip probleminin gelecekte çok büyük sorunlara yol açabileceğini söylüyor.

Üstelik güvenlik açısından kritik uygulamalarda kullanılan bu çipler, insan hayatına bile mâl olabilir.

Elektronik tasarım otomasyon firması Synopsys'in baş güvenlik teknolojisi uzmanı Mike Borza, "Sahte veya hatalı yarı iletkenler, sadece şirketler için maliyetleri artırmakla kalmaz, aynı zamanda kullanımları yaşamı tehdit eden sonuçlar da doğurabilir.

Arabanızdaki bir ABS fren modülünde sahte bir çipin olduğunu veya uçacağınız bir sonraki uçağın elektronik sisteminde hatalı bir çip kullanıldığını hayal edin. Bu durum, geri döndürülemez sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.