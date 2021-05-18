Çip krizinin otomotiv sektörüne faturası 100 milyar doları geçecek

Aylardır otomotiv üretimini aksatan çip krizinin, küresel otomotiv endüstrisinde yıl sonuna kadar 110 milyar dolarlık kayba neden olacağı açıklandı.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ediyor. Otomobilden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörde yaşanan bu sorun, üretimlerin aksamasına neden oluyor.

Birçok çip üreticisi, tedarik sorunlarını çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyursa da sektör temsilcileri pek de umutlu konuşmuyor.

OTOMOTİVDEKİ KAYIP 100 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Alix Partners tarafından yapılan açıklamada, üretimi aksatan ve fabrikaların kapısını geçici olarak kapatan krizin, küresel otomotiv endüstrisine yıl sonuna kadar 110 milyar dolarlık kayıp yaşatacağı kaydedildi.

Araştırmada, global üretimde yaklaşık 4 milyon adetlik kayıp yaşanacağı da ortaya konuldu.

Küresel çip krizi, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede otomobil üretimine geçici olarak ara verilmesine neden oldu.

Birçok şirket, bu krizi çözebilmek için dev yatırımlar yapmaya hazırlanıyor. Ancak uzmanlar, sorunun gelecek yıl da devam edeceği uyarısında bulunuyor.

DİĞER SEKTÖRLERE DE SIÇRADI

Öte yandan bu sorun, başta otomotiv sektöründe baş gösterse de şu anda tüketici elektroniği sektörüne de sıçramış durumda.

Bu nedenle, akıllı telefonlar başta olmak üzere birçok üründe ciddi üretim aksamaları yaşanabilir.