Çip tedarik sıkıntısı, ikinci el araç pazarını etkileyecek

Otomotiv sektöründe son aylarda yaşanan çip tedariki sorunu nedeniyle ikinci el araç pazarında, hem satışlar hem de fiyatlar artabilir.

Global otomotiv sanayisi, artan tüketici talebini karşılamak için çip ve elektronik parça üreticilerine verdikleri siparişleri artırınca, son aylarda tedarik sorunları ortaya çıktı.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle aksaklıklar yaşanıyor.

İKİNCİ EL PAZARINI DA ETKİLEYECEK

Sıfır kilometre araçların üretiminde başlayan aksamayla birlikte gözler ikinci el otomobil piyasasına çevrildi.

2020’de yaşanan yüksek fiyat artışlarından sonra, 2021’e daha sakin başlayan 2. elde, satışların tekrar artacağı ve fiyatların da tekrar yükseleceği tahmin ediliyor.

Piyasa koşulları henüz reaksiyon göstermeden uygun koşullarda araba sahibi olmak için son günlerden geçtiğimizi belirten yetkililer, orta ve üst segment araç piyasasının da hareketlenmeye başladığına dikkat çekiyor.



SAHTE PARÇALARA DİKKAT

Öte yandan 2. el araç pazarına olan ilginin artışı, pandemiyle birlikte üretim ve tedarik zincirindeki aksamalar, otomotivde satış sonrası hizmetlerde birçok problemin artmasına neden oldu.

Yedek parça fiyatlarında geçtiğimiz sene yaşanan ortalama yüzde 30'luk fiyat artışıysa, korsan parça üreticilerini harekete geçirdi.

Türkiye, Uzak Doğu ve Doğu Avrupa'da sahte ve taklit parça üretiminin dikkat çekici seviyelere ulaştığını belirten Aşin Otomotiv Genel Müdürü Okan Erdem, "Çok ucuz maliyetli tamirhanelerde yapılan standart dışı onarımlar ve kullanılan sahte parçalar, gözle görünmeyen çok büyük bir tehlikenin kapısını aralıyor.

"DÜŞÜK ÜCRETLERE DİKKAT"

Aracınız için verilen bakım ve onarım ücreti belirgin şekilde düşükse, dikkatle yaklaşılmasını, öncelikle kullanılacak parçaların fiyat araştırılmasının yapılmasını öneriyoruz. Özellikle fren diski ve balataları, debriyaj balataları, yürüyen aksam elemanları, hava ve polen filtreleriyle motor yağları en çok taklit edilen ürünler.

"KAZA RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Araçlarda yüz binlerce TL'yi bulabilecek ağır hasarlara yol açan bu parçalar, trafikte kaza riskini de artırarak sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor. Hiçbir AR-GE çalışması yapılmadan merdiven altı atölyelerde el yordamıyla üretilen bir fren balatası, frenlerin çabuk ısınmasına ve sonucunda frenlerin tutmamasına yol açar.

Bu yüzden tüketicilerin TSE belgeli, yaptığı onarımın arkasında duran, garanti verebilen ve OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) parça kullanan servisleri tercih etmesini şiddetle öneriyoruz." ifadelerini kullandı.