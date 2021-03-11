Çip tedarik sıkıntısı nedeniyle ikinci el araç fiyatları artabilir

Otomotiv sektöründe son aylarda yaşanan çip tedariki sorunu nedeniyle, ikinci el araç fiyatları yeniden yükselişe geçebilir.

Global otomotiv sanayisi, artan tüketici talebini karşılamak için çip ve elektronik parça üreticilerine verdikleri siparişleri artırınca, son aylarda tedarik sorunları yaşanmaya başladı.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

BİRÇOK FİRMADA AYNI SORUN

Ford, Volkswagen, Subaru, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan, Honda ve Mercedes-Benz gibi firmalar, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılardan olumsuz etkilenen üreticiler arasında bulunuyor.

Türkiye'de Oyak Renault ise, yine aynı sorun nedeniyle önümüzdeki hafta üretime bir hafta ara verecek.

İKİNCİ EL FİYATLARINA ETKİ EDEBİLİR

Küresel olarak otomotiv üreticilerinin etkilendiği çip krizinin çeşitli sonuçları olacağını ifade eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Çip krizinin büyümesi sıfır araç tedarikinde problemler yaratırsa, 2020 yılında olduğu gibi ikinci el araçlarda fiyat artışları yaşayabiliriz.” dedi.

ÜLKELER DEVREYE GİRDİ

Giderek büyüyen çip krizinde devlet başkanlarının da devreye girdiği vurgulanıyor. Bununla birlikte, Alman otomotiv üreticilerinin yaşadığı problemler sonrasında Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Tayvanlı mevkidaşı Wang Mei-hua ile iletişime geçerek dünyanın en büyük çip üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Co’nun (TSMC) Alman otomotiv üreticilerinin çip tedariki sorununu çözmesi adına devreye girmesini istedi.

Bu sırada, 15 ABD’li senatörden oluşan bir grup, Beyaz Saray’ı küresel yarı iletken sıkıntısını gidermek için kongre ile birlikte çalışmaya çağırdı.

BIDEN'DAN DEV PAKET

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ABD Başkanı Jpe Biden, otomobil sektöründeki çip krizini çözebilmek için 37 milyar dolarlık paket hazırlandığını duyurmuştu.