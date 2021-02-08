Çip tedarik sıkıntısı, otomobil üreticilerine pahalıya patladı

Çip krizi sebebiyle dünyadaki otomobil fabrikaları üretimi yavaşlatırken, Türkiye de bu durumdan etkilenebilir.

Koronavirüs nedeniyle son aylarda otomotiv sektöründe parça ve çip tedarik sorunları yaşanıyor.

Global otomotiv sanayisi, artan tüketici talebini karşılamak için çip ve elektronik parça üreticilerine verdikleri siparişleri artırınca, tedarikteki sıkıntılar artmaya devam etti.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

BİRÇOK FİRMADA AYNI SORUN

Ford, Volkswagen, Subaru, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan, Honda ve Mercedes-Benz gibi firmalar, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılardan olumsuz etkilenen üreticiler arasında bulunuyor.

EVDEN ÇALIŞMANIN ETKİSİ BÜYÜK

Özellikle evden çalışma döneminde, elektronik alet satışları ciddi oranda artış gösterdi. Bu süreçte oyun dünyasında da hızla bir büyüme yaşandı. Dijitalleşen dünyanın ihtiyaçlarını karşılamak için sektör devleri, yarı iletken üretimlerini tablet, telefon, bilgisayar ve ev elektroniğine ağırlık verecek şekilde yönlendirdi.

Bu dönemde otomotiv sektörünün gelişiminin bir miktar yavaşlamış olması da sektörün bu doğrultuda gelişmesine yol açtı. Ancak otomotivde üretim ve çip talebi yeniden güçlenince, teknoloji firmaları otomotivin talebini karşılamakta zorlanır hale geldi.

Türkiye fabrikalarında i20 N ve yeni SUV modeli Bayon’un üretim hazırlığındaki Hyundai'den, “Belirli çiplerin otomotiv endüstrisi üzerinde yaratabileceği potansiyel tedarik kesintisinin farkındayız. Durumu yakından takip ediyoruz ve istikrarlı üretimi sürdürmek için tedarikçi ortaklarımızla iş birliği yapıyoruz.” açıklaması yapıldı.





Giderek büyüyen çip krizinde devlet başkanlarının da devreye girdiği vurgulanıyor. Bununla birlikte, Alman otomotiv üreticilerinin yaşadığı problemler sonrasında Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Tayvanlı mevkidaşı Wang Mei-hua ile iletişime geçerek dünyanın en büyük çip üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Co’nun (TSMC) Alman otomotiv üreticilerinin çip tedariki sorununu çözmesi adına devreye girmesini istedi.

Bu sırada, 15 ABD’li senatörden oluşan bir grup, Beyaz Saray’ı küresel yarı iletken sıkıntısını gidermek için kongre ile birlikte çalışmaya çağırdı.