Citroen Ami modelinde mart ayına özel kampanyalar Sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezilerine erişim imkanı yanı sıra sessiz bir sürüş sağlan Citroen Ami, mart ayında avantajlı fırsatlarla sahiplerini bekliyor.

Citroen’in tamamen online kanallar üzerinden satışı gerçekleştirdiği yüzde 100 elektrikli mobilite çözümü Ami modeline, 100 bin TL için 24 ay vade ve yüzde 1,48 faiz oranı ile 245 bin 830 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Citroen Ami neler sunuyor

Yüzde yüz elektrikli Citroen Ami, 45 km/saate kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanı sıra, elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir bisiklet olarak görülüyor.

Tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor. Şehir içinde özgürce ulaşım imkânı sunan Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor.

B1 ehliyet şartı var

Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için B1 ehliyet şartı isteniyor.

Dört tekerlekli motorlu bisiklet sınıfına giren Citroen Ami'nin otoyol ve köprüleri, İstanbul'daki Avrasya Tüneli'ni kullanması yasak.