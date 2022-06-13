Petrol
119.97
-1.67%
Euro
18.1115
0.55%
Dolar
17.2636
0.90%
Altın
1.033
0.37%
Borsa
2543
0.00%
Bitcoin
444.999
-7.25%
BTXN Coin
8.39
-7.19%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Citroen Ami Türkiye yollarına çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Citroen, Aralık 2021'den bu yana kurumsal müşterilerine sattığı yüzde 100 elektrikli aracı Ami'yi son tüketici ile buluşturuyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 08:37
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 09:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Citroen Ami Türkiye yollarına çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Citroen tarafından 2020 yılında tanıtılan iki kişilik mini elektrikli araç Ami, Aralık 2021'den bu yana ülkemizde olmasına rağmen sadece kurumsal müşterilere satılıyordu.

    Fransızca 'Arkadaş' anlamına gelen Ami'yi artık ülkemizde herkes satın alabilecek. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte mobilite ihtiyacına elektrikli ve kolay bir çözüm sunan Ami, online satış yoluyla müşterilerle buluştu.

    B1 ehliyet şartı var

    Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için B1 ehliyet şartı istenecek. Yüzde 100 elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat.

    İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre.

    Dört tekerlekli motorlu bisiklet sınıfına giren Citroen Ami'nin otoyol ve köprüleri, İstanbul'daki Avrasya Tüneli'ni kullanması yasak

    citroen ami

    Citroen Ami Türkiye fiyatı

    Türkiye'nin en ucuz otomobili olarak satışa çıkan Citroen Ami, 219 bin TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizdeki müşterilerle buluşacak. Öte yandan, araçtan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) de alınmayacak.

    citroen ami


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    İstanbul'da 'polis aracını' videoya çeken 4 Pakistanlı yakalandı
    3. Sayfa

    İstanbul'da 'polis aracını' videoya çeken 4 Pakistanlı yakalandı

    FBI'ın soruşturduğu Brookings Enstitüsü Başkanı istifa etti
    Dünya

    FBI'ın soruşturduğu Brookings Enstitüsü Başkanı istifa etti

    Görüş Bildir