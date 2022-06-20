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    Citroen Ami, Türkiye'de satışa çıktıktan 25 dakika sonra tükendi

    Ülkemizde ilk etapta 50 adet olarak satışa sunulan Citroen'in elektrikli aracı Ami dakikalar içinde tükendi.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 17:07
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    Citroen Ami, Türkiye'de satışa çıktıktan 25 dakika sonra tükendi

    Citroen tarafından elektrikli bisiklet olarak adlandırılan ancak ülkemizde bu sınıfa girmeyen elektrikli araç Citroen Ami'nin Türkiye'de satışa sunulan 50 aracı 25 dakika içerisinde satıldı.

    219 bin TL'den satışa çıkan Ami dakikalar içerisinde tükendi.

    Araç 2021'in Aralık ayından itibaren kurumsal olarak satışa sunulmuştu geçtiğimiz gün itibariyle bireysel kullanıcıların almasına hak tanındı.

    Citroen Ami, Türkiye de satışa çıktıktan 25 dakika sonra tükendi #1

    Fransız markası olan Citroen yapılan açıklamada "Elektrikli Scooter" sınıfında gösterilmiş ve 6 bin dolar olarak satış fiyatı açıklanmıştı.Ülkemizde satışa çıkan 50 aracın 25 dakika gibi kısa bir sürede satılması ise araca olan ilginin ne kadar büyük olduğunu kanıtlr türden.


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