Citroen Ami'nin geçen yıl Türkiye'de ne kadar sattığı belli oldu

AA & Ensonhaber

Citroen’in tamamen online kanallar üzerinden satışı gerçekleştirdiği yüzde 100 elektrikli mobilite çözümü Ami, sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Markanın mikromobilite alanındaki yenilikçi modeli Ami, kısa sürede büyük bir satış başarısına imza attı.

Markanın Türkiye’de online satış kanallarından sunduğu ilk model olan Citroen Ami, Aralık 2021’de kurumsal, Haziran 2022’de de bireysel müşteriler için siparişe açılmıştı.

Citroen Ami ne kadar sattı

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Citroen Ami'nin 2023'ü 2 bin 848 adetlik satışla geride bıraktığını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, şunları kaydetti:

Citroen Ami, 2023 yılını 2 bin 848 adetlik satışla geride bıraktı. Rekor seviyedeki bu satış rakamıyla Citroen Türkiye, geçen yıl dünya çapında en fazla Ami satılan 3. ülke oldu.



9 farklı ülke için sınırlı olarak 1000 adet üretilen ve Türkiye için de kontenjan ayrılan Citroen My Ami Buggy modeli de bir başka başarıya imza attı ve Türkiye’de satışa sunulduğu andan itibaren stokunun tamamı sadece 40 dakikada tükendi.



Citroen Ami, elektrikli mobilitenin en ulaşılabilir çözümlerinden biri. Ami’nin ne kadar tercih edilen bir model olduğunu satış adetlerindeki başarısıyla da görüyoruz.