Citroen Ami'nin maceracı versiyonu: My Ami Buggy

Citroen Ami'yi temel alan yeni bir konsept tanıtıldı. Arazi araçlarını anımsatan aksesuarlarıyla dikkat çeken My Ami Buggy'nin öne çıkan özelliklerini derledik.

Citroen tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan iki kişilik mini elektrikli araç Ami, aylar sonra ülkemizde satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Fransızca 'Arkadaş' anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.

2022 yılının ilkbahar aylarından itibaren Türkiye'de satışa çıkacan Ami'nin şimdi ise arazi araçlarını anımsatan yeni bir sürümü tanıtıldı. My Ami Buggy isimli konsept, kendine has pek çok detayı barındırıyor.

Tavan rayları, tavana yerleştirilmiş stepne, arazi lastikleri, ön-arka koruma demirleri ve farlar için metal ızgara korumalar, konseptin dikkat çeken tasarım unsurları arasında yer alıyor.

ÜRETİM KONUSUNDA BİLGİ YOK

Bunun yanı sıra çeşitli saklama alanları, çıkarılabilir yan aynalar, kamera ve telefon tutucu gibi detaylar, My Ami Buggy modelini ana modelden ayırıyor. Citroen My Ami Buggy konseptinin üretilip üretilmeyeceği konusunda bilgi verilmedi.



