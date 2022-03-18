Citroen Ami'nin satışları yaz aylarında başlayacak

Citroen, şehir iç ulaşım için tasarlanmış 2 kişilik elektrikli aracı Ami'yi Türkiye'ye getiriyor. Otomobilin bireysel müşteriler için satışları yaz aylarında yapılacak.

Citroen tarafından 2020 yılında tanıtılan iki kişilik mini elektrikli araç Ami, aylar sonra ülkemizde satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Fransızca 'Arkadaş' anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.

TÜRKİYE'DE YAZ AYLARINDA SATIŞTA

Geçen yıldan bu yana kurumsal şirketlere satışı gerçekleşen Citroen Ami, perakende müşterisi ile de buluşmaya hazırlanıyor.

İlk etapta bireysel müşteri satışları için mart ayı işaret edilmişti, ancak yeni açıklamaya göre Ami, yaz döneminden itibaren satışa sunulacak.

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "Ami’yi müşterimize online bir satın alma yolculuğu ile sunmaya hazırlanıyoruz. Müşterilerimiz, bayilerimiz aracılığıyla inceleyip, test etme imkânı bulacakları Ami’yi web sitemiz üzerinden satın alabilecekler.

Bayilerimizin de entegre olduğu bu sistemle bir tıkla Ami’ye sahip olunabilecek. Üstelik bu online satın alma yolculuğu sonunda, satın alacak her müşterimize de aracını evine kadar gönderme veya istediği adreste teslim etme gibi ayrıcalıklı bir hizmet sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

B1 EHLİYET ŞARTI VAR

Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için B1 ehliyet şartı istenecek. Yüzde 100 elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50kilometre/saat.

İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre.

Dört tekerlekli motorlu bisiklet sınıfına giren Citroen Ami'nin otoyol ve köprüleri, İstanbul'daki Avrasya Tüneli'ni kullanması yasak

CITROEN AMI TÜRKİYE FİYATI

Türkiye'nin en ucuz otomobili olarak satışa çıkan Citroen Ami, 210 bin TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizdeki müşterilerle buluşacak. Öte yandan, araçtan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) de alınmayacak.