1980'lerin aile otomobili BX, 1982 ile 1994 yılları arasında Citroen'in orta sınıfta büyümesine katkı sağladı.

Fransız otomobil üreticisi Citroen, ilk olarak 1982 yılında Eyfel Kulesi'nin altında görücüye çıkarttığı BX modelinin 40'ıncı yıl dönümünü kutluyor.

İtalyan karoser üreticisi Bertone tarafından tasarlanan ve 2,3 milyonun üzerinde üretim adedi ile ticari başarı yakalayan 1980'lerin aile otomobili BX, 1982 ile 1994 yılları arasında Citroen'in orta sınıfta büyümesine katkıda bulunmuştı.

Citroen BX, 40. yaşını kutluyor

AA'nın haberine göre, 2022 itibarıyla 40'ıncı yaş günü kutlanan BX'in, kullanıcılarında ve koleksiyonerlerinde özel bir yeri var.

1978 yılında 'XB' kod adı altında başlayan Citroen BX projesinin özellikleri Kasım 1979'da tamamlandı. BX projesinin ana hedefi, yenilikçiliğe vurgu yapan modern ve sıra dışı bir araç olarak ünlenmesiydi.

BX, iyi hızlanma ve düşük yakıt tüketimi değerlerini sağlamak üzere küçük hacimli ve enlemesine konumlandırılmış motora sahip bir araçtı.

O dönem tüm üst sınıf Citroen otomobillerinde olduğu gibi, BX de konfor ve kusursuz yol tutuşu sağlayan hidropnomatik süspansiyon sistemi ile donatılmıştı.

Bu yöntem sayesinde BX, 0,34 gibi, dönemi için son derece başarılı bir aerodinamik katsayıya ulaştı.

Tampon, bagaj kapağı, motor kaputu ve yan köşe panelleri gibi parçalarda kompozit malzeme kullanımı da yenilikçiydi ve 885 kilogram ağırlığa sahipti.

Groupe PSA döneminin ilk aracı olan BX için motorlar, grubun güç-aktarma sistemlerinden alındı. BX, ilk versiyonlardan itibaren 62 HP ve 72 HP'lik 1360 cc ile 90 HP 1580 cc motorlarla yollara çıktı.

2 milyon satışı geçti

Citroen BX, Brittany'deki Rennes La Janais fabrikasında ve İspanya'daki Vigo fabrikasında üretildi. Üretim, Haziran 1994'te sona ermeden 2 milyon 337 bin 16 adetten fazla satış rakamına ulaşıldı.

Citroen'in en çok satan otomobillerinden biri olan BX, 1980'lerde Citroen markasının yeniden canlanmasına katkıda bulundu.