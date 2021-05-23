Citroen C3, 4.5 milyon üretim barajını aştı

Sınıfının en sevilen modelleri arasında yer alan C3, ilk olarak pazara sunulduğu 2002 yılından bugüne toplam 4,5 milyon üretildi.

Groupe PSA Türkiye çatısı altında temsil edilen dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Citroen, B segmentindeki modeli C3 ile önemli bir başarıya imza attı.

İlk olarak pazara sunulduğu 2002 yılından bugüne toplam 4,5 milyon üretilen Citroen C3, 2016 yılında tanıtılan üçüncü nesil modeliyle de 1 milyon üretim adedini geride bıraktı.

EN ÇOK SATAN MODEL OLDU

Bu rakamlarla Citroen’in dünya çapında en çok satan modeli haline gelen C3, aynı zamanda üçüncü nesliyle yeni bir tasarım yaklaşımına da öncülük etti ve markaya yeni bir ivme kazandırdı.

,2020 yılında ise Citroen C3’ün güçlü yönleri, yapılan iyileştirmelerle daha da pekiştirildi. Bu kapsamda devreye alınan yeni ön tasarım, artırılmış konfor özellikleri, “Advanced Comfort” koltukları ve 97 farklı kişiselleştirme kombinasyonuyla günlük hayatı kolaylaştıran birçok modern donanım C3’e entegre edildi.

Tüm bu geliştirmeler sonucunda ticari başarısını daha da artıran Citroen C3, geçen yıl Fransa, İspanya, İtalya, Belçika, Portekiz, Danimarka, Slovakya ve Bulgaristan gibi önemli pazarlarda kendi segmentinde en çok satan üç model arasında yer aldı.

C3 satışlarının yüzde 41’i, maksimum güvenlik, konfor ve teknolojiyi barındıran shine üst donanım paketiyle tercih ediliyor. Satışların yüzde 65’inde iki renk opsiyonu tercih edilirken, yüzde 68 oranında da Airbump seçimi öne çıkıyor.