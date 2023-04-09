Citroen C3 ELLE Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri Citroen ve ELLE markaları arasındaki iş birliği ile hayata geçen Citroen C3 Elle, ülkemizde satışa sunuldu.

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Citroen, ELLE ile olan iş birliğine yeni C3 ELLE adındaki sınırlı özel seri ile devam ediyor.

B Segmenti seçeneklerinin başında gelen Citroen C3'ün bu versiyonu, ELLE Dergisi'nin 21 Kasım 1945 tarihinde yayınlanan ilk sayısına atıfta bulunuyor.

Grafik imza ile taze ve yeni renk paketi Citroen C3 ELLE, ELLE logosunun renklerine gönderme yaparak beyaz veya siyah olmak üzere iki tavan rengi seçeneğiyle standart olarak çift renk sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ELLE Licence Collection Müdürü Sandrine Gay, şu ifadeleri kullandı:

ELLE markası, 77 yıldır modaya, güzelliğe, kültüre ve yaşam tarzına özel ve benzersiz bir yaklaşım sunarak her anlamda kadınların her zaman yanında yer aldı. Bu ortaklık, Citroen ile ortak olan tüm kadınları, alışkanlıklarında ve günlük yaşamlarında destekleme felsefesinin bir parçasıdır.

Türkiye fiyatı

Sürdürülebilir iş birliği kapsamında üretilen sınırlı adetteki Citroen C3 ELLE'in Türkiye satış fiyatı ise 681 bin 400 TL olarak açıklandı.