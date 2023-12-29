Citroen C3, marka tarihinin en çok satan modeli oldu Citroen C3, 20 yıldan fazla bir sürede ulaştığı 5,6 milyon adetten yüksek satış rakamıyla Citroen 2 CV'yi geçti ve marka tarihinin en çok satan modeli olmayı başardı.

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Citroen C3, 20 yıldan fazla bir sürede ulaştığı 5,6 milyon adetten yüksek satış rakamıyla Citroen 2 CV'yi geride bıraktı ve markanın en çok satan modeli oldu.

Başarı hikayesini 4'üncü nesliyle devam ettirecek yeni C3, aynı zamanda Avrupa'da üretilen ilk B segment elektrikli otomobil olarak da öne çıkıyor.

Siparişe açıldığı ilk bir ayda satışa sunulduğu 10 ülkede 10 bin adetten fazla sipariş almasıyla da dikkati çeken yeni e-C3, müşterilere çok yönlülük, modern tasarım, üst seviye konfor ve zengin bir donanım sunuyor.

Markanın geçen ekim ayında tanıttığı B segmentindeki iddialı oyuncusu C3'ün 4'üncü ve yeni nesli de dikkatleri üzerine çekiyor.

Erişilebilirlik sorununa ödün vermeden somut bir çözüm sunan, Avrupa'da üretilen ilk B segment elektrikli otomobil olan yeni e-C3 ise kısa sürede önemli bir satış başarısına imza attı.

Yeni Citroen e-C3, kolay kullanıma sahip ve çok yönlü özelliklerinin yanı sıra çekici bir tasarıma, zengin donanıma ve yüksek seviyede konfora sahip.

Citroen C3, ilk nesil modelin 'kubbe' silueti, ikinci neslin Zenith ön cam tasarımı ve ardından gelen son neslin crossover karakteriyle rakiplerinden sıyrıldı.

Bununla C3 model ailesi, markanın ikonik 2 CV modelini tahtından indirerek tüm zamanların en çok satan Citroen modeli olmayı da başardı.

2002'de yollara çıkmıştı

Yollara ilk olarak 2002'de çıkan Citroen C3, bugüne kadar 5,6 milyon adetten fazla satışa ulaştı. Bu yıl 75'inci yaşını kutlayan 2 CV ise 41 yıllık kariyerinde 5,1 milyon üretilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)