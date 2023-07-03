Citroen C3 Pluriel 20 yaşında Citroen'in C3 Pluriel modeli, 2023 itibarıyla 20'nci yaşını kutluyor.

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Citroen C3'ten sadece bir yıl sonra, Mayıs 2003’te piyasaya sürülen küçük üç kapılı hatchback Citroen C3 Pluriel, 2003 ile 2010 yılları arasında İspanya’daki Villaverde fabrikasında 115 bin 97 adet üretildi.

Citroen'in C3 Pluriel modeli, 2023 itibarıyla 20'nci yaşını kutluyor.

C3 Pluriel, farklı versiyonlara sahip C3’ün birçok mekanik unsurunu, konfor ve güvenlikten ödün vermeden bünyesinde barındıran 'benzersiz' bir otomobildi.

Yolcuların, sabit tavanlı bir araçta olduğu kadar güvende olması için özel parçalarla güçlendirilen C3 Pluriel, ABS ve Acil Fren Desteği gibi sürüş yardımcılarına da sahipti.

C3 Pluriel, 1999 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Pluriel konseptinden esinlendi. Citroen, bu yeni araçla konseptten seri üretim araca geçiş yaptı.

Hem de konseptin orijinal karakterini bozmadan ve seri üretim bir otomobilin temel unsurlarından mümkün olduğunca az taviz vererek bunu gerçekleştirebildi.

Açılır tavan sayesinde hızla bir 'cabrio' otomobile dönüşen C3 Pluriel, ön camdan bagaj bölümüne uzanan kirişlerin de sökülmesiyle, özgürlük hissinini pekiştiren 'spider' görünümüne kavuştu.

Kirişleri olmadan arka koltukları da katlandığında C3 Pluriel, sadece iki koltuklu ve açık yükleme alanlı bir 'spider kamyonet'e (Pick-up) dönüşebildi.

Türkiye'ye 2 farklı motorla geldi

C3 Pluriel, Türkiye’de 1.4 ve 1.6 litrelik, 2 farklı benzinli motor seçeneğiyle satıldı. 1.6 litrelik motorunda Sensodrive ismindeki yarı otomatik şanzıman standart olarak sunuldu.