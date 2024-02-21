Citroen C4 ve C4 X, 48V hafif hibrit teknolojisiyle tanıştı Stellantis, 1.2 litre hafif hibrit motorunu Citroen C4 ve C4 X modellerine de entegre etmeye başladı.

ensonhaber.com

Verimli benzinli ve dizel motorların yanı sıra C segmentindeki elektrikli araçlarla dikkat çeken Citroen, C4 ve C4 X modellerine "Hybrid 136" ismini verdiği hafif hibrit sistemi entegre etti.

Bahsedilen sistemde, inverter ve motor kontrol ünitesiyle birlikte entegre edilmiş ve küçük bir kalıcı mıknatıslı senkron motor olan e-DCS6 adlı 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kullanılıyor.

Bu motor, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş ve rejeneratif frenleme ile şarj olan 432 Wh kapasiteli 48V lityum iyon batarya tarafından besleniyor.

Teknik detaylar

Hafif hibrit sistemdeki benzinli motor, tek başına 136 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor. Elektrik motoru ise hızlanma sırasında 12 beygirlik destek sağlıyor.

Citroen, hafif hibrit sistemin şehir içi sürüşlerde yüzde 50'ye kadar elektrikli modda kullanılabildiğini belirtiyor.

Yeniden şarj etmeye gerek kalmadan kullanımı basit ve sorunsuz olan Hybrid 136, konfor ve çok yönlülük sunarken aynı zamanda emisyonlarını ve tüketimini eşdeğer bir benzinli versiyona kıyasla yaklaşık yüzde 20 azaltıyor

Hibrit 136 desteğine sahip Citroen C4'ün Avrupa fiyatı 33 bin 200 eurodan, C4 X'in ise 33 bin 900 eurodan başlıyor.