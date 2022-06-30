Citroen C4 X, Türkiye'de tanıtıldı

Citroen, kompakt sınıfta geleneksel hatchback ve SUV modellerine alternatif yeni modeli C4 X ve e-C4 X'in dünya lansmanını İstanbul'da gerçekleştirdi.

Citroen, merakla beklenen yeni modeli C4 X ve e-C4 X'in örtüsünü İstanbul'da kaldırdı.

SUV, sedan, liftback birleşimi modellerin en yeni üyesi C4 X, C5 X ve Peugeot 408'in izinden gidiyor. Standart C4'ten tam 24 santimetre kadar daha uzun olan yeni X versiyon, kabin içerisinde daha fazla alan ve doğal olarak daha fazla konfor sunuyor.

AA'nın aktardığına göre, dünya prömiyerinde konuşan Citroen Üst Yöneticisi (CEO) Vincent Cobee, yeni e-C4 X ve C4 X modellerinin Avrupa ve uluslararası pazarlarda satışların artmasına ve markalarının genişleme hedeflerine katkı sağlayacağını söyledi.

Satışlar sonbaharda başlıyor

Yeni e-C4 X ve C4 X modelleri, küresel pazarlar için sadece Avrupa'da, İspanya'nın Madrid kentindeki Stellantis Villaverde üretim tesisinde üretilecek ve satışlar 2022 sonbaharından itibaren kademeli olarak başlayacak.

Motor seçenekleri

Pazara bağlı olarak, 3 farklı Citroen PureTech 3 silindirli, turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu benzinli motor ve şanzıman kombinasyonları sunuluyor.

C4 X ülkemizde hem benzinli hem de dizel motor seçenekleri ile satışa sunulacak. İlk adımda 1.2 litrelik PureTech motorun 100 ve 130 bg güç üreten versiyonunu kullanacak model, dizel kanatta 130 bg gücündeki 1.5 BlueHDi motora ev sahipliği yapacak.

Citroen, elektrikli araç satışlarının yoğun olduğu birçok Avrupa pazarında sadece tamamen elektrikli e-C4 X modelini sunma konusunda adım atıyor.

100 kW güç-aktarma sistemi ve 360 kilometreye kadar WLTP menzili ile yeni e-C4 X, ana akım kompakt sınıfta; özgün tasarım, konfor ve binek otomobil genişliği kombinasyonunu sunan tek tamamen elektrikli otomobil olacak.