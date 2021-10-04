Citroen E-C4, gelecek yılın başında Türkiye'ye geliyor

Citroen C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu E-C4, 2022 yılının ilk çeyreğinde ülkemizde satışa sunulacak. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri...

Fransız otomobil üreticisi Citroen'in başarılı modellerinden biri olan C4'ün yüzde yüz elektrikli versiyonu E-C4, Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde satışa çıkması beklenen otomobil sayesinde, hem Citroen'in elektrikli ürün gamı genişleyecek, hem de ülkemizdeki elektrikli araç seçeneklerinin sayısı artacak.

Avrupa'da pazarın iddialı modellerinden biri olan e-C4, pazar payının yüzde 8'ini alarak kompakt elektrikli hatchback sınıfının en çok satılan üçüncü modeli konumunda.

TEKNİK DETAYLAR

Tasarımı ve konforuyla dikkat çeken e-C4, 136 bg güç üretebilen elektrikli motorundan güç alıyor.

E-C4'ün batarya sistemi, modele 350 kilometrelik bir menzil sunuyor. Citroen’e özgü "Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi" teknolojisinin standart olarak yer aldığı yeni e-C4, "Citroën Advanced Comfort" programı kapsamında da sürüş konforunu maksimum seviyeye çıkarıyor.

E-C4, bu verilerle kendisini Mercedes-Benz EQC'ye bir hayli yaklaştırıyor. Hızlı şarj süresi ile göz dolduran model, 350 kilometrelik menzilinin yarattığı dezavantajı bu şarj süresi ile kapatabiliyor.

Otomobilin ülkemizdeki satış fiyatı ise önümüzdeki aylarda belli olacak. Ancak aracın yurt dışında 33 bin euro bandında satıldığını belirtelim.