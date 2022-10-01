Citroen, elektrikli konsept otomobili Oli'yi tanıttı

Fransa merkezli araç üreticisi Citroen, elektrikli konsept otomobili Oli'yi başkent Paris'te görücüye çıkardı.

Fransa merkezli araç üreticisi Citroen, Oli isimli elektrikli konsept otomobilini Paris'te sergiledi.

Paris’teki La Caserne sürdürebilir moda merkezinde düzenlenen etkinlikte, Citroen'in elektrikli konsept otomobili Oli rengi, yeni logosu ve dizaynıyla dikkati çekti.

AA'nın haberine göre, Citroen CEO'su Vincent Cobee, Oli'nin Citroen markasının gelecek yıllardaki imajını yansıtan konsept olması nedeniyle önemli olduğunu söyledi.

Cobee, geri dönüşüm malzemelerinin kullanılması, hafif olması ve kullanım ömrü bittiğinde geri dönüşüme dahil olması açısından Oli'nin önemine işaret etti.​​​​​​​

Citroen Oli neler sunuyor

Citroen, Oli'yle birlikte ulaşımı eğlenceli, uygun maliyetli, çevreye karşı sorumlu ve çok amaçlı hale getirmek için yenilikçi Ami’yı esas alıyor.

Ulaşılabilirlik, dayanıklılık ve uzun ömürlü olmasıyla 'sınıfının en iyi Yaşam Döngüsü Değerlendirmesini' hedefleyen Oli, 400 kilometre (km) menzil için 1.000 kg ağırlık hedefini yakalamayı amaçlıyor.

10 kWsa/100 km ortalama tüketim, 110 km/s maksimum hız ve yaklaşık 23 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj, oli’yi elektrikli araç dünyasında önemli bir yere konumlandırıyor.