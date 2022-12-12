Citroen modellerinde aralık ayı kampanyaları

Citroen, bazı modellerinde aralık ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

Citroen, aralık ayında yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen müşterilere özel çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

2022 model Citroen C3, ÖTV martah güncellemesine ek olarak 426 bin 500 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla sunuluyor.

Citroen C4

AA'nın haberine göre, 2022 model Citroen C4 ise 80 bin TL için 12 ay ve sıfır faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi fırsatına ek olarak takasa otomobil verecek müşteriler için 30 bin TL takas desteği fırsatlarıyla 648 bin TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen C5 Aircross SUV



2022 model yeni Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 170 bin TL için 12 ay ve sıfır faizli kredi veya 240 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi ve 40 bin TL takas desteği imkanıyla 978 bin TL'den başlayan fiyatlarla Citroen showroomlarında sahiplerini bekliyor.

Citroen C3 Aircross SUV

2022 model Citroen C3 Aircross SUV ise 80 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanı veya 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği dışında takasa otomobil verecek müşteriler için 30 bin TL takas desteği ile 630 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.