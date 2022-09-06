Citroen modellerinde eylül ayı kampanyaları

Citroen, eylülde SUV modelleri için çeşitli satın alma seçenekleri sunmaya başladı.

Citroen, eylül ayında sunulan kampanyalarla SUV otomobil sahibi olmak isteyen kullanıcıları hedefliyor.

AA'nın haberine göre, segmentinin en geniş iç mekânıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip 2022 model Citroën C3 Aircross SUV için 612 bin TL’den başlayan fiyatlarla 80 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 120 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi ve 30 bin TL takas desteği seçeneği sunuyor.

Citroen C5 Aircross

2022 model yeni Citroën C5 Aircross SUV model ailesi ise 170 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi ve 40 bin TL takas desteği seçeneğiyle 935 bin TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerini bekliyor.

Citroen C3 ve C5 Aircross SUV neler sunuyor

Citroën C3 Aircross SUV, Türkiye'de yüksek verimlilik seviyesine sahip PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlarla sunuluyor.

Otomobilde, benzinli güç ünitesi olarak ödüllü 1.2 PureTech 130 HP motor yer alıyor. Dizel güç ünitesi olarak ise yüksek verimliliğiyle bilinen 1.5 BluHDİ 120 HP motor seçeneği mevcut.

Daha modern ve güçlü bir tasarıma kavuşan yeni C5 Aircross SUV, yuvarlatılmış hatların yerini daha keskin hatlara bırakan Citroën’in yeni tasarım dilini benimsiyor.

Yeni C5 Aircross SUV, 230 mm yerden yüksekliği, 720 mm’lik lastik çapları, tavan rayları ve Airbump ile güven veren SUV özellikleri sergilerken yola hakim sürüş pozisyonu SUV sürüş hissini tamamlıyor.