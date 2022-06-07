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    Citroen modellerinde haziran ayı kampanyaları

    Citroen, yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen müşterilere çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 18:06
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    Citroen modellerinde haziran ayı kampanyaları

    Citroen otomobilleri, mayıs ayında sunulan çeşitli satın alma seçenekleriyle yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor.

    2022 model Citroën C3, hem tüm modellerinde geçerli 35 bin TL için 12 ay 0 faizli kredi seçeneğiyle hem de 434 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

    Tasarım ve teknolojiyi buluşturan 2022 model Citroën C4 ise 55 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 90 bin TL için 12 ay vade ve %0,89 faiz kredi fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

    Citroen Jumpy ve Jumper

    Jumpy modelleri için 85 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 130 bin TL için 12 ay vade ve %0,89 faizli kredi şeçenekleriyle, Jumpy Van modelleri için ise 95 bin TL 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL’ye 18 ay vadeli %0,89 faizli kredi kampanyası sunuyor.

    Citroën, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 120 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya 150 bin TL’ye 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

    citroen


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