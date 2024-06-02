Citroen modellerinde haziran kampanyaları Citroen haziran ayındaki kampanyalarla, yeni bir binek veya hafif ticari araç satın almak isteyen sürücülere çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

AA & Ensonhaber

Yeni yılda birçok otomobil üreticisi yeniden kampanyalar yapmaya başlamıştı.

Bu üreticilerden biri olan Citroen, haziran ayında çeşitli satın alma seçenekleriyle karşımıza çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X modelinde 120 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Citroen C4 ve C3 Aircross

Tasarım ve teknolojiyi buluşturan Citroen C4'e ise, yine 120 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor

Citroen C3 Aircross modeli, 120 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

Citroen'in tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümleri ve multimedya özellikleriyle yeni Berlingo Kombi modeli, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroen yeni Berlingo Van, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Yalnızca kalabalık kullanım için ideal çok yönlü bir araç olmakla kalmayıp aynı zamanda profesyonel yolcu taşımacılığına da cevap veren yeni Jumpy Spacetourer, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Citroen, yüksek kapasite ve konforu buluşturan yeni Jumper modelini, 300 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Sunduğu çok yönlü kullanımıyla yeni Jumpy Van, 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen e-C4 X ve e-C4

Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 X ve e-C4'te 180 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin liraya 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi avantajıyla satın alınabiliyor. Stratejik olarak belirlenmiş batarya boyutu ve 100 kW DC hızlı şarj işlevi çok yönlü bir kullanım sunarken aynı zamanda rekabetçi bir fiyat konumlandırmasını da destekliyor.