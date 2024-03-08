Citroen modellerinde mart ayı kampanyaları Citroen, mart ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

AA & Ensonhaber

Yeni yıla girmemizle birlikte, birçok otomobil üreticisi yeniden kampanyalar yapmaya başladı.

Bu üreticilerden biri olan Citroen, mart ayında çeşitli satın alma seçenekleriyle karşımıza çıktı.

Citroen C4 X

Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X modelinde 185 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Citroen C4'e ise, 185 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor.

Citroen C5 ve C3 Aircross

Citroen'in SUV modeli C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımına sahip versiyonlarında 225 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 0,99 faiz imkanlarıyla Citroen showroomlarında yerini alıyor.

Citroen C3 Aircross modeli, 185 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

Citroen C3 modelinde ise, 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 X ve e-C4, 300 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 0 faiz avantajıyla satın alınabiliyor.

Stratejik olarak belirlenmiş batarya boyutu ve 100 kW hızlı şarj işlevi çok yönlü kullanım sunarken aynı zamanda rekabetçi bir fiyat konumlandırmasını da destekliyor.