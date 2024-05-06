Citroen modellerinde mayıs ayı kampanyaları Citroen, mayıs ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

AA

Yeni yılda birçok otomobil üreticisi yeniden kampanyalar yapmaya başlamıştı.

Bu üreticilerden biri olan Citroen, mayıs ayında çeşitli satın alma seçenekleriyle karşımıza çıkıyor.

Citroen C4 ve C4 X

Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X modelinde 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Citroen C4'e ise yine 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor.

Citroen C5 Aircross

SUV modeli C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımına sahip versiyonlarında 300 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 1,99 faiz imkanlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross modeli, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

Citroen C3 modelinde ise, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Citroen, hafif ticari araç modeli Jumpy Spacetourer'ı 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

Citroën C4 ve C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 X ve e-C4, 300 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 0 faiz avantajıyla satın alınabiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)