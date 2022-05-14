Citroen modellerinde mayıs ayı kampanyaları

Citroen, yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen müşterilere çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

Citroen otomobilleri, mayıs ayında sunulan çeşitli satın alma seçenekleriyle yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor.

AA'da yer alan habere göre, 2022 model Citroen C3, hem tüm modellerinde geçerli 40 bin TL için 12 ay 0 faizli kredi seçeneğiyle hem de 365 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Citroen C4

2022 model Citroen C4 ise 60 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faiz kredi fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

6 ileri manuel şanzımanlı, 1.2 litrelik benzinli motora sahip Feel donanımlı Citroen C4 modeli ise 524 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.





Citroen C5 Aircross

Konfor, tasarım ve işlevselliği bir arada sunan 2022 model Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 175 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 780 bin TL’den başlayan fiyatlarla Citroen Showroom’larında yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen C3 Aircross

2022 model Citroen C3 Aircross SUV ise 60 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkanı veya 100 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle 498 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla mayıs ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

Berlingo Combi

Citroen Berlingo Kombi de 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 145 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi imkanıyla müşterilere sunuluyor.

Kombivan sınıfında dikkati çeken modüler tasarımlı 2022 model Citroen Berlingo Van, 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 145 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor.

Citroen, ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy modelleri için 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 145 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi şeçenekleriyle, Jumpy Van modelleri için ise 100 bin TL 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 120 bin TL’ye 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi kampanyası sunuyor.

Citroen, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 120 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya 150 bin TL’ye 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.