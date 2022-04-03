Citroen modellerinde nisan ayı kampanyaları

Citroen, yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen müşterilere çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

Citroen otomobilleri, nisan ayında sunulan çeşitli satın alma seçenekleriyle yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor.

Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonları ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcısına daha fazla imkân sunan 2022 model Citroen C3, hem tüm modellerinde geçerli 40 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle aylık 3 bin 333 TL taksit ödemeyle, hem de 332 bin TL’den başlayan fiyatlarla veya nakit alımlarda 9 bin 500 TL’ye varan indirim avantajıyla 328 bin TL’den satın alınabiliyor.

CITROEN C4

Tasarım ve teknolojiyi buluşturan 2022 model Citroen C4 ise 5 bin TL taksit ödemeli 60 bin TL için 12 ay ve sıfır faizli kredi veya 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faiz kredi fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

CITROEN C5 AIRCROSS

2022 model Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi ve aylık 7 bin 500 TL taksit ödemesiyle veya 175 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 740 bin TL’den başlayan fiyatlarla Citroen showroomlarında alıcılarını bekliyor.

CITROEN C3 AIRCROSS SUV

Segmentinin en geniş iç mekânıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip 2022 model Citroen C3 Aircross SUV ise 60 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânı veya 100 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

BERLINGO COMBI

Citroen Berlingo Kombi de aylık 7 bin 500 TL taksit ödemeli 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 145 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi imkânıyla Citroen showroomlarında bulunuyor.

BERLINGO VAN

2022 model Citroen Berlingo Van, 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği veya 145 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor.