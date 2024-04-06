Citroen modellerinde nisan ayı kampanyaları Citroen, nisan ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

AA & Ensonhaber

Yeni yıla girmemizle birlikte, birçok otomobil üreticisi yeniden kampanyalar yapmaya başladı.

Bu üreticilerden biri olan Citroen, nisan ayında çeşitli satın alma seçenekleriyle karşımıza çıkıyor.

Citroen C4 ve C4 X

Citroen, kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X modeline 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Citroen C4'e ise, 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor.

Citroen C5 Aircross

Citroen'in konfor, tasarım ve işlevselliği bir araya getiren SUV modeli C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımına sahip versiyonlarında 300 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 1,99 faiz imkanlarıyla satışa sunuluyor.

Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross modeli, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

Citroen C3 modelinde ise, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 X ve e-C4, 300 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 0,99 faiz avantajıyla satın alınabiliyor.

Marka, ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy Spacetourer modelinde 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuyor.

Citroen, Jumper ve günlük hayatı kolaylaştıran bir mesai arkadaşı olan Jumpy modellerini 150 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.