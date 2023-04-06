Citroen modellerinde nisan ayı kampanyaları Citroen, nisan ayında yeni araç almak isteyenlere çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

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Citroen, yeni araç almak isteyenlere nisan ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

Bu kapsamda, yeni C4 X, 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faiz kredi veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz fırsatıyla satın alınabiliyor.

Citroen C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X ise 989 bin TL'ye müşterilerini bekliyor.

Citroen C3 Aircross SUV

Citroen C3 Aircross SUV, 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanı veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

Citroen Berlingo Kombi de 130 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 220 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen Berlingo Van, 110 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor.

Citroen, ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy Spacetourer 8+1'i, 110 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle sunuyor.