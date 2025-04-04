Citroen modellerinde nisan ayına özel kampanyalar

AA & Ensonhaber

Fransız otomobil devi Citroen, nisan ayında araç almayı planlayan müşterileri için çeşitli kampanyalar hazırladı.

YENİ C4 VE C4 X

Citroen, nisan ayına özel olarak Yeni C4 ve C4 X'in "Max" donanımlı versiyonlarında dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

Bu modelleri satın almak isteyenler, 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indiriminden yararlanabilirler. Her iki model de hem tasarımı hem de teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.

BERLINGO KOMBİ VE BERLINGO VAN

Citroen'in ailelerin ve ticari kullanıcıların favorisi olan Berlingo modelleri de nisan ayında özel kampanyalarla sunuluyor.

Berlingo Kombi modeli, 280 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 45 bin TL nakit indirimiyle satın alınabilir.

ELEKTRİKLİ MODELLER

Citroen, elektrikli araç sahibi olmak isteyenlere de cazip fırsatlar sunuyor. Yüzde 100 elektrikli versiyonlar olan Yeni e-C4 ve e-C4 X'i satın almak isteyenler, 150 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim tekliflerinden yararlanabilirler.

Şehir içi ulaşımın pratik ve çevreci aracı Ami modelinde ise 120 bin TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim imkanları sunuluyor.