Citroen modellerinde yeni yıl kampanyaları Citroen, ocak ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

AA

Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde, birçok otomobil üreticisi çeşitli kampanyalarla karşımıza çıkmaya başladı.

Bu üreticilerden biri olan Citroen, yeni bir binek veya hafif ticari araç almak isteyen sürücüleri bekliyor.

Citroen açıklamasına göre, kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X modelinde 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Citroen C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X ise, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor.

Citroen C4

Tasarım ve teknolojiyi buluşturan Citroën C4’e ise, 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor.

Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.

Citroen C5 Aircross SUV

Citroen’in konfor, tasarım ve işlevselliği bir araya getiren SUV modeli C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımlarına özel 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla Citroën showroomlarında yerini aldı.

Güçlü SUV tasarımı, çok yönlü kullanımı, sürüş güvenliği ve konforunu destekleyen gelişmiş teknolojilere sahip Citroen C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcılarına konforlu bir sürüş sunan Citroen C3 modelinde ise, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)