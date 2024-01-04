Citroen MPV modeli SpaceTourer yenilendi: İşte özellikleri Citroen, yolcu taşımacılığında her açıdan üst sınıf özellikleri barındıran yeni SpaceTourer modelini tanıttı.

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Citroen, yolcu taşımacılığı alanında yüksek kalite özellikler sunan yeni modeli SpaceTourer'ı görücüye çıkardı.

Bu araç, Citroen'in en yeni tasarım anlayışını ön tasarımında sergileyerek daha dinamik ve çağdaş bir görünüm kazandırıyor.

Yeni nesil bilgi-eğlence sistemi ile daha konforlu ve daha teknolojik olan yeni SpaceTourer, artırılmış akıllı saklama bölmeleriyle ise daha da pratik bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Yeni ön tasarım güçlü ve geniş bir görünüm sunuyor. Dikkat çekici, ancak yalın hatlar silüetin geri kalan çizgileriyle uyum sağlıyor.

Örümcek tasarımlı yeni jant göbeğine sahip 17 inç jantların ortasında ise yeni logo yer alıyor.

İç mekan

Yeni SpaceTourer'ın iç mekanı, zariflik ve işlevsellik açısından dikkat çekici yenilikler barındırıyor.

Yeniden tasarlanan ön konsolun zarafeti, aracın iç mekanına sofistike bir hava katıyor. Bu arada, orta konsolun üzerinde konumlandırılan 10 inç büyüklüğündeki HD dokunmatik ekran, kullanıcılara yenilikçi ve interaktif bir kullanım deneyimi sunuyor.

Ayrıca, yeni SpaceTourer, daha geniş ve sayıca artırılmış, aynı zamanda daha zekice tasarlanmış saklama alanlarıyla işlevselliğini artırarak kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt veriyor.

Motor

Başka çok sayıda özelliği kendinde barındıran Yeni SpaceTourer, 8 vitesli otomatik şanzımanla birlikte güçlü ve verimli 180 HP BlueHDi dizel motorla da tercih edilebiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)