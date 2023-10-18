Citroen, tamamen elektrikli e-C3’ü tanıttı: Gelecek yıl Türkiye'de! Citroen, yeni e-C3 modelini tanıttı. Yüzde 100 elektrikli otomobilin özellikleri de açıklandı.

ensonhaber.com

İlk nesli 2002 yılında yollara çıkan ve günümüze kadar 5,6 milyondan fazla satılan Citroen C3, dördüncü neslinde tamamen elektrikli e-C3’ü de seriye ekledi.

Avrupa’da üretilecek tamamen elektrikli e-C3’ün yanı sıra, yeni modelin 1.2 litrelik 100 HP benzinli motorlu ve manuel şanzımanlı seçenekleri de 2024’ün son çeyreğinden itibaren eş zamanlı olarak Türkiye’de de satışa sunulacak.

Elektrikli Citroen e-C3 özellikleri

Türkiye’de satış sunulacak model, WLTP döngüsünde 320 km’ye kadar sürüş menzili sunabilen 44 kWsa batarya paketine sahip.

Elektrikli C3, 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olmasını sağlayan 100 kW DC hızlı şarj özelliğini de destekliyor.

Otomobil, 10,25 inçlik dokunmatik ekran, temel navigasyon, telefon, radyo, uygulamalar ve medya işlevlerine sanal kısayollar aracılığıyla erişim sağlamak için akıllı telefon benzeri widget mimarisini de kullanıyor.

Kablosuz Wi-Fi özelliği, akıllı telefon yansıtma ve Apple CarPlay ve Android Auto desteği de bulunuyor.