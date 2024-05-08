Citroen Traction Avant 90. yaşını kutluyor Citroen, ilk kez 1934'te Fransa'nın başkenti Paris'te görücüye çıkan Traction Avant modelinin 90. yıl dönümünü kutluyor. İşte ikonik aracın özellikleri.

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Citroen'in ilk kez 1934'te Fransa'nın başkenti Paris'te tanıttığı Traction Avant modeli, 90 yaşında.

1924'e gelindiğinde tamamen çelik gövdeyi ve 1932'de yüzer motoru icat eden Citroen, 1934'te Traction Avant modeli ile yenilikçi ruhunu vurgulamayı amaçladı.

Bu model, vergi sınıfı gereği '7' ismiyle ticarileşti ve kısa sürede markayı ve modeli öne çıkaran bir yenilik olarak Traction Avant adını aldı.

Traction Avant, önden çekişli aktarma sistemi, monokok şasisi, hidrolik frenleri ve dört tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemi gibi döneminin en modern teknik çözümlerini tek bir modelde bir araya getiriyordu.

Sinema filmlerinde sahne aldı

Traction Avant, Streamline'dan ilham alan özgün aerodinamik tasarımıyla kısa sürede simgesel bir Citroen modeli haline gelirken, direnişçileri ve polisiye senaryoları konu alan birçok filmde sinema perdelerini de süsledi.

760 bin adet sattı

Dünya çapında ün kazanan otomobil, üretimi sona erdiği 1957 yılına kadar 760 bin adet sattı.

Traction, 1934'te François Lecot ve Maurice Penaud ile 77 saatte 5 bin 7 kilometre yol katederek Fransa ve Belçika turu gerçekleştirdi.

Model ayrıca 8 günde 3 bin 200 kilometrelik ilk Paris-Moskova-Paris posta bağlantısı gibi etkileyici dayanıklılık yarışlarında mekanik niteliklerini de gösterdi.

Araç, 18-23 Temmuz 1934'te 6 günde 111,183 km/s maksimum hıza ulaştı ve 14 saat, 43 dakika, 14 saniye ve 9 salisede 10 bin mil mesafe katederek 5 uluslararası E sınıfında rekor kırdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)