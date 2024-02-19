Citroen Türkiye, 2024 yılı için hedeflerini yükseltti Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, markanın 2024 hedefleri hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

AA

Citroen Türkiye, 2023 yılında elektrikli modelleri e-C4 ve e-C4 X ile dikkat çekici bir başarı elde ederek satışlarını 2 katından fazla artırdı.

Şirket, yaptığı açıklamaya göre, geçen yıl yaklaşık 2 bin adet elektrikli model satarak bu alandaki performansını önemli ölçüde güçlendirdi

Citroen Türkiye, bu başarısıyla Citroen dünyasında Fransa ve Almanya'nın ardından en fazla elektrikli model satışı gerçekleştiren 3. ülke konumuna yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, 2023 yılında toplam C4 satışlarının yüzde 15'inin e-C4 olduğunu belirtti.

2024 hedefleri

2024'ün Citroen Türkiye için elektrikli araçta çok önemli bir yıl olacağını belirten Alkım, şunları kaydetti:

2024 için hedef büyüttük. Yıl içinde satışa sunacağımız yeni e-C3 ile elektrikli ürün gamımızı genişletmiş olacağız.



Mevcut araçlarımıza e-C3'ün eklenmesiyle 2024 yılında elektrikli araçların binek modellerimizdeki satış payının yüzde 25'e ulaşmasını hedefliyoruz.



Yeni e-C3'ün de, C3 satışlarının yüzde 50'sini oluşturacak. Ayrıca hali hazırda 2024 yılında satışa sunduğumuz C5 Aircross'un hibrit modeliyle birlikte de marka olarak elektrikli araç atağımızı destekliyoruz.

e-C4, günlük mobilite ihtiyaçlarını daha pratik hale getirirken, aynı zamanda uzun mesafe yolculukları kolaylaştıran özellikler sunuyor. Yüzde 100 elektrikli modelin bataryası 30 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor.

Kullanıcılarına maksimum menzil sunmayı hedefleyen Citroen e-C4, yüksek ekipman seviyesine sahip Shine Bold donanımı ile Türkiye'de 1 milyon 501 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Citroen elektrikli e-C4 X modeli 136 HP güç ve 260 Nm tork değerleri sunuyor. 50 kwh'lık batarya kapasitesiyle, hız şarj istasyonlarında (Hızlı DC-100 kW) 30 dakikada yüzde 10'den yüzde 80 seviyesine kadar şarj edilebiliyor.

Enerji tüketimi 15,3 kwh/100 km olan Citroen elektrikli e-C4 X'in menzili 360 km. Citroen e-C4 X, Türkiye'de en üst versiyon olan Shine Bold donanımı ile 1 milyon 543 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)