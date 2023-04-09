Citroen Türkiye, en yüksek aylık satışını gerçekleştirdi Citroen, Türkiye'deki mart ayında tarihindeki en yüksek aylık satışını yaptı.

AA

2023’e 'Yılın en itibarlı otomobil markası' ödülünü alarak başlayan Citroen, Türkiye pazarındaki bugüne kadar en yüksek aylık satış rakamını mart ayında elde etti.

Mart ayında 5 bin 348 adetlik satış rakamına ulaşan Citroen, geçen ay toplam pazarda yüzde 5,1’lik paya ulaştı.

Hafif ticari modelleriyle büyük bir ivme yakalayan markanın rekor mart satışına C5 Aircross ve C3 modelleri de büyük katkı sağladı

İlk 3 aylık dönemde 11 bin 275 adetlik satış gerçekleştiren marka, 4 bin 360 adetlik hafif ticari araç satışıyla segmentte 5’inci sırada yer aldı.

En çok satılan Citroen modelleri

Martta 1094 adetlik satış rakamıyla satılan her 5 Citroen modelinden 1’ini temsil eden C5 Aircross, segmentinde elde ettiği yüzde 7,5’lik pazar payıyla 3’üncü sırada yer aldı.

Markanın B-HB (hatchback) modeli C3 ise mart ayında 817 adet, ilk 3 aylık dönemdeyse 1453 adetlik satış rakamıyla markanın rekoruna katkı sağladı.

Marka, başarılı hafif ticari modeli Berlingo ile mart ayında elde ettiği 1102 adetlik satışla, segmentinde yüzde 19 pay alırken, Türkiye’nin en çok tercih edilen 2. hafif ticari araç modeli oldu.

İlk çeyrekte de Berlingo, 2 bin 445 adetlik toplam satışla 4’üncü en çok satılan model oldu.