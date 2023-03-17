Citroen Xantia 30. yaşını kutluyor Citroen'in 4 Mart 1993'te piyasaya sürdüğü ve tasarımıyla pazara sunulduğu yıl, 'Yılın En İyi Otomobili' seçilen Xantia modeli üzerinden 30 yıl geçti.

Citroen, 4 Mart 1993'te piyasaya sürülen ve tasarımıyla pazara sunulduğu yıl, 'Yılın En İyi Otomobili' seçilen Xantia modelinin 30. yılını kutluyor.

Marka tarihinin simgesel modellerinden biri olan Citroen Xantia, 1993 yılından 2010'a kadar büyük ölçüde Rennes-la-Janais fabrikasında 1 milyon 326 bin 259 adet üretildi.

Xantia, 9 yıllık üretim hayatı boyunca birçok evrim geçirdi. Başlangıçta, 3 farklı motor seçeneği ile SX ve VSX olmak üzere 2 donanım seviyesi sunuldu.

Xantia modelinin değişimi

1994 yılında Hydractive II sistemini içeren Activa versiyonu pazara sunuldu. Yeni versiyonda küre sayısını 10 adede çıkartan ek iki silindir daha bulunuyordu.

Sistem, yana yatma eğiliminin 0,5 dereceyi aşmasını önlüyordu. Bu donanımla Xantia, yatay bir şekilde viraj alabiliyordu.

Ayrıca bu teknoloji, Michelin ile özel lastiklerin gelişimini de sağladı. 1995 yılında, station karoserli Xantia Break pazara sunuldu.

Xantia, 1997 yılında makyajlandı. Bunlara ek olarak, 1998 yılında Xantia, PSA Grubu’nun yüksek basınçlı common rail dizel motoru 2.0 HDi ile yollara çıktı.

Citroen Xantia'yı tanımlayan anahtar kelimeler, konfor, güvenlik, teknoloji ve sürüş keyfi oldu.