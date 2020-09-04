Citroen'den eylül ayına özel araç kampanyaları

Citroen Türkiye, eylül ayına özel finansman kampanyaları ile çeşitli fırsatlar sunmaya başladı. İşte Citroen kampanyalarına ait tüm detaylar.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, seçili Citroen modellerine 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz ile sahip olmak mümkün.

Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.

CITROEN EYLÜL KAMPANYALARI

Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Ayrıca tüm modellerinde geçerli 3 bin nakit alım indirimi ile yeni C5 Aircross SUV tüm Citroen yetkili satıcılarında bulunuyor.

Berlingo’ya 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle veya 30 bin lira için 12 ay sıfır faiz ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2 bin lira nakit alım indirimi sağlanıyor.

SUV deneyimi sunan Citroen C3 Aircross SUV, tüm modellerinde geçerli 2 bin lira nakit alım indirimi veya 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile tüm Citroen yetkili satıcılarında yer alıyor.

BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroen hafif ticari modellerine ise 140 bin liradan başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.