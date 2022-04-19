Citroen'in uygun fiyatlı otomobili haziranda Türkiye'ye geliyor

Türkiye'yi ziyaret eden Citroën CEO’su Vincent Cobée, Türkiye pazarına 'uygun' bir model çıkaracaklarını açıkladı.

Türkiye'de otomobil fiyatlarının yükselmesi sonrası üreticiler yeni arayışlara girdi. Örneğin Hyundai, Türkiye pazarında olabildiğince ucuz fiyatlı otomobil satışa çıkarmak için, Hindistan'a özel olarak üretilen Santro'yu ülkemize getirecek.

Hindistan'ın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan TATA da ülkemizdeki etkinliğini artırmak için yeni arayışlar içinde.

Bir hamle Citroen'den

İstanbul’a gelen Citroën CEO’su Vincent Cobée, Türkiye pazarına uygun bir model üzerinde çalıştıklarını ve modelin dünya lansmanını haziran ayında Türkiye’de yapacaklarını açıkladı.

Yeni merkez Türkiye

Gelecek yıl yeniden Türkiye’ye geleceğini belirten Cobée, markanın rekabetçi modellerde Türkiye’yi yeni merkez seçtiğini söyledi.

Bununla birlikte ikinci bir modelin dünya lansmanının da yine Türkiye’de yapılacağının ilk sinyallerini paylaşan CEO, bu model hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Türkiye’nin Citroën’in dünya çapındaki en büyük 5 pazarından biri olma potansiyeline sahip olduğunu belirten CEO, eylül ayında Türkiye’de elektrikli C4 satmaya başlayacaklarını da sözlerine ekledi.