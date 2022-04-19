Petrol
112.63
-0.47%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
598.261
3.65%
BTXN Coin
30.51
-7.37%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Citroen'in uygun fiyatlı otomobili haziranda Türkiye'ye geliyor

    Türkiye'yi ziyaret eden Citroën CEO’su Vincent Cobée, Türkiye pazarına 'uygun' bir model çıkaracaklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Citroen'in uygun fiyatlı otomobili haziranda Türkiye'ye geliyor

    Türkiye'de otomobil fiyatlarının yükselmesi sonrası üreticiler yeni arayışlara girdi. Örneğin Hyundai, Türkiye pazarında olabildiğince ucuz fiyatlı otomobil satışa çıkarmak için, Hindistan'a özel olarak üretilen Santro'yu ülkemize getirecek.

    Hindistan'ın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan TATA da ülkemizdeki etkinliğini artırmak için yeni arayışlar içinde.

    Bir hamle Citroen'den

    İstanbul’a gelen Citroën CEO’su Vincent Cobée, Türkiye pazarına uygun bir model üzerinde çalıştıklarını ve modelin dünya lansmanını haziran ayında Türkiye’de yapacaklarını açıkladı.

    Yeni merkez Türkiye

    Gelecek yıl yeniden Türkiye’ye geleceğini belirten Cobée, markanın rekabetçi modellerde Türkiye’yi yeni merkez seçtiğini söyledi.

    Bununla birlikte ikinci bir modelin dünya lansmanının da yine Türkiye’de yapılacağının ilk sinyallerini paylaşan CEO, bu model hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

    citroen

    Türkiye’nin Citroën’in dünya çapındaki en büyük 5 pazarından biri olma potansiyeline sahip olduğunu belirten CEO, eylül ayında Türkiye’de elektrikli C4 satmaya başlayacaklarını da sözlerine ekledi.


    İlginizi Çekebilir

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Rusya-İslam Dünyası, Kazan Zirvesi'nde buluşuor
    Ekonomi

    Rusya-İslam Dünyası, Kazan Zirvesi'nde buluşuor

    Kemal Kılıçdaroğlu: KHK'lıların haklarının tamamını teslim edeceğiz
    Politika

    Kemal Kılıçdaroğlu: KHK'lıların haklarının tamamını teslim edeceğiz

    Görüş Bildir