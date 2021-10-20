Civic Sedan'ın sportif versiyonu: 2022 Honda Civic Si duyuruldu

Honda, Civic Sedan'ın sportif versiyonu 2022 Civic Si modelini resmen duyurdu. Önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak otomobilin özelliklerini sizler için derledik.

Yeni Honda Civic Sedan ve Hatchback modellerini geçtiğimiz aylarda tanıtan Honda, ailenin en performanslı üyesi yeni 2022 Honda Civic Type R için de gün sayıyor.

Japon otomobil devi, bu kez Civic ailesinin sportif üyesi Civic Si modelini görücüye çıkardı. 2022 model yılıyla piyasaya sürülecek otomobil, tasarımıyla ve yeni teknolojileriyle serinin iddialı modellerinden biri olacak.

HONDA CIVIC Si NELER SUNUYOR

Honda Civic Si, Civic Sedan'dan daha agresif görünmesini sağlayan yeni bir tampon kullanıyor. Ayrıca aracın ön ızgara yapısı da 2021 model Civic Sedan'a kıyasla oldukça farklı.

Arka kısma baktığımızda ise Honda Civic Sedan'ın pek de beğenilmeyen farlarının daha şık bir şekilde dizayn edildiğini görüyoruz.

İç tasarımda, orijinal versiyon ile benzer özellikler taşıyan 2022 Honda Civic Si, kırmızı rengin ağırlıkta olduğu kumaş detaylarıyla karşımıza çıkıyor.

Civic Sedan'da yer alan konsola gömülü multimedya sistemi, Civic Si'de ise konsolun üzerine doğru yerleştirildi.

9 inç boyutundaki multimedya ekranı, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteğine de sahip. Şirket ayrıca, bu versiyonda Bose marka subwooferlı özel ses sitemi kullanıyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Honda Civic Si, 1,5 litrelik turboşarj motorundan güç alıyor. Benzinli motorun ürettiği güç, 200 beygir seviyesine ulaşıyor.

Honda, Civic Si'nin önceki versiyonunda ise 205 güç üretimi yapabilen daha güçlü bir motor kullanıyordu. Ancak mühendisler, aradaki farkın tork ile kapatıldığını ve yüksek performanstan ödün verilmediğini söylüyor.

Şanzımana geldiğimizde ise 6 ileri manuel seçenekten başka bir alternatif sunulmuyor.

Ayrıca vites değişiminin daha iyi hissedilmesi için özel bir çalışma yürüten Honda, vites yolunu yüzde 10 kısalttı.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA SATIŞTA

Honda'nın düzenlenen etkinlikte duyurulan yeni aracı, önümüzdeki aylarda tüketicilerin beğenisine sunulacak. Ancak şirket, şu an için herhangi bir fiyat bilgisi paylaşmadı.



