Civic'in sportif ikizi 2022 Honda Integra tanıtıldı: İşte özellikleri

Honda, Çin'de yeni modeli Integra'yı resmen tanıttı. Civic'e oldukça benzeyen otomobil, tasarım olarak daha sportif bir görünüme sahip.

Japon otomobil üreticisi Honda, merakla beklenen 2022 Civic modelini nisan ayında görücüye çıkarmıştı.

İlk olarak ABD pazarında satılacak sedan gövde tipiyle karşımıza çıkan 11. nesil Civic, kasımda ise ülkemize giriş yapacak.

Honda, tasarım olarak Civic'e oldukça benzeyen bir modelle karşımıza çıktı. 2022 Honda Integra, Çin'de düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı.

Honda Integra, markanın Çin'deki Guangzhou'daki fabrikasında üretilecek. Civic Sedan ise Donggeng Honda tarafından salgının patlak verdiği Wuhan'da üretiliyor.

Integra, altyapısını ve dış tasarımının büyük bölümünü yeni Civic ile paylaşıyor. İki model arasındaki farklılık ise bazı detaylarda saklı.





HONDA INTEGRA ÖZELLİKLERİ

Honda Integra'nın matrix LED farları Civic'tekilere göre daha ince. Ayrıca burun kısmı ve ızgara tasarımı da farlarla daha uyumlu.

Integra'nın arka tarafındaki bagaj kapağının, spoylerin ve stopların tasarımı biraz Civic modelinden biraz daha farklı.

Bu detaylar çift egzoz çıkışı ve 18 inçlik yeni jantlarla birleştiğinde Integra'yı Civic'e göre biraz daha sportif gösteriyor.

2022 Honda Integra'nın iç mekanına ve motor seçeneklerine ait detaylar henüz paylaşılmadı. Ancak iç mekanın Civic'e benzer olacağını söyleyebiliriz.

Motor seçeneklerine gelecek olursak; aracın arkasındaki 240 Turbo rozeti, Civic'te 180 beygir güç ve 240 Nm tork üreten 1.5 litre VTEC turbo dört silindirli üniteyi akıllara getiriyor. Motorun 6 ileri manuel şanzımanla eşlenmesi ise çok olası.

BU YIL SATIŞA ÇIKACAK

Yeni Honda Integra'nın Çin'de yıl bitmeden satışa sunulacağı belirtiliyor. Otomobilin fiyatı ise belirsizliğini koruyor.