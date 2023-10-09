Clio'nun ikiz kardeşi! Bursa'da üretilen Mitsubishi Colt Avrupa'da satışa çıktı Japon otomotiv şirketi Mitsubishi, haziran ayında tanıttığı Colt modelini satışa sundu. Yenilenen Renault Clio'nun ikiz kardeşi olan otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Oyak Renault, Bursa'da Megane Sedan modelinin Karsan'a aktarılması sonrasında boşalan kapasiteyi eylül ayında Mitsubishi Colt ile doldurmaya başladı.

B sınıfındaki otomobil ilk etapta yılda yaklaşık 30-40 bin adet üretilecek ve ihracat pazarlarına yönlendirilecek.

Japon otomotiv şirketi Mitsubishi, haziran ayında tanıttığı Colt modelini Bursa'dan üretip Avrupa'da satışa çıkarmaya başladı.

Avrupa fiyatı

9 yıl aradan sonra ilk defa yollarda göreceğimiz Mitsubishi Colt, Avrupa'da 17 bin 590 euro ile ön siparişle satışa sunuldu.

Türkiye'de üretilmesine rağmen Colt'un ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı şimdilik bilinmiyor.

Mitsubishi Colt özellikleri

Makyajlı Clio’yu baz alan yeni Cold, tasarım olarak Clio'dan pek de farklı değil. İç mekandaki detaylar da Clio ile hemen hemen aynı.

Otomobilin giriş seviyesi donanımında 66 beygir gücü güç ve 95 Nm tork üretebilen atmosferik 1.0 litre hacminde bir ünite yer alıyor.

Colt ile beraber yine 1.0 litre hacminde turbo şarjlı bir ünite sunuluyor. Turbo şarjlı bu ünite, 90 beygir gücünde ve 160 Nm tork değerleri üretiyor.

Colt’un en yüksek donanım seviyesinde 141 beygir gücü ve 205 Nm tork üretebilen 1.6 litre hacminde hibrit bir ünite karşımıza çıkıyor..

Colt, bu hibrit 1.6 litre hacmindeki ünite sayesinde 0-100 km/sa hıza 9,2 saniyede ulaşabiliyor. 1.0 litre hacmindeki turbo üniteye baktığımızda ise Colt’un 0’dan 100’e 12,2 saniyede ulaşabildiğini görüyoruz.