Compass'e büyük kardeş geldi: Yeni Jeep Commander tanıtıldı

Jeep, uzun süredir beklenen yeni Commander modelini tanıttı. Compass modelinin büyük kardeşi olarak nitelendirilen yeni araca daha yakından bakıyoruz...

Stellantis ile birlikte her türlü segmentte boy göstermeye çalışacak Jeep, uzun süredir beklenen Commander modelinin örtüsünü nihayet kaldırdı.

Commander ile SUV segmentine hükmetmek isteyen Jeep, aracı şimdilik Brezilya'ya özel olarak duyurdu. Commander'in, diğer ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz net değil.

TASARIM

Araca önden bakıldığında, kendisini Compass'ten ayırt edebilmek neredeyse imkansız. Ancak yine de ufak değişiklikler göze çarpıyor.

Örneğin ızgara tasarımının her iki başında bulunan far takımları çok daha sade bir tasarıma sahip. Tamponda bulunan LED gündüz far barı ise modelin yüzünü daha dinamik hale getiriyor.

Arka kısma geldiğimizde ise Commander'ın daha ince stoplara sahip olduğunu görüyoruz. Modelin özellikle bu bölgesinde Compass ile olan farkları ortaya çıkıyor. Kabine adım attığımızda ise 2021 model Compass'in yankıları ile bir kez daha karşılaşıyoruz.

TEKNİK DETAYLAR

Jeep Commander'in 2.0 litrelik turbodizel bir motora sahip olduğu gelen bilgiler arasında. Bu motor, 200 bg güç üretecek ve 9 ileri vitesli otomatik şanzıman ile eşleşecek. Araç, 26 Ağustos itibariyle satışa sunulacak. Şimdilik Jeep Commander'in fiyatıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Motor1 Türkiye