Counter Strike 2'nin adı yetti! CS:GO oyuncu rekoru kırdı Counter Strike 2'nin gelişiyle birlikte emekliye ayrılacak olan CS:GO, oyuncu rekoru kırmayı başardı.

ensonhaber.com

Counter-Strike: Global Offensive’in (CS:GO) çıkışının üzerinden 10 yılı aşkın bir zaman geçti ve artık oyuncular yeni CS oyununu bekliyor.

Valve’ın üzerinde çalıştığı yeni CS oyununun beta sürümünün, mart ayı içerisinde yayınlanacağı söyleniyor.

Resmen tanıtıldı

Valve, Counter-Strike 2'yi duyurdu. Oyunun, CS:GO'ya ücretsiz bir güncelleme olarak, 2023'ün yaz aylarında geleceği açıklandı.

CS:GO oyuncu rekoru kırdı

Counter Strike 2'nin gelişiyle birlikte emekliye ayrılacak olan CS:GO, oyuncu rekoru kırmayı başardı.

CS2 için davet alıp almadıklarını merak eden oyuncular, oyuna akın ederek anlık oyuncu rekoru kırdı.

Source 2 motorunun kullanıldığı CS:GO 2, iyileştirilmiş haritalar karşımıza çıkacak. Ayrıca, Source 2'nin yardımıyla gerçekçi ışıklandırmalar ve yansımalar da oyunda yer alacak.

Oyuncular, CS:GO'daki tüm envanterini CS2'ye aktarabilecek. Bu ögeler, Source 2'nin ışıklandırma ve materyal geliştirmeleriyle çok daha güzel görünecek.