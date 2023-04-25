Cupra'nın ilk elektrikli otomobili Born, 10 bin satışa yaklaştı Cupra Born, 2023’ün ilk çeyreğinde tam 9 bin 200 adet satıldı ve hiç de fena olmayan bir başarıya imza attı.

ensonhaber.com

Bir zamanlar Seat'ın performanslı otomobilleri için alt marka olarak konumlanan, fakat kısa bir süre önce kendi başına bir marka haline gelen Cupra, ilk elektrikli otomobili Born'u piyasaya sürmüştü.

Cupra Born, 2023’ün ilk çeyreğinde tam 9 bin 200 adet satıldı ve MEB platformunda üretilen Volkswagen ID.3 ile kıyaslandığında hiç de fena olmayan bir başarı elde etti.

Her iki modelde Almanya’nın Zwickau tesislerinde üretiliyor ve VW Grubunun elektrifikasyona geçiş sürecinde markaya önderlik ediyor.

Bir elektrikli daha geliyor

Cupra’nın ilk elektrikli SUV modeli Tavascan ise önümüzdeki sene satışa sunulacak ve Seat/Cupra ikilisinin ikinci elektrikli otomobili olarak yollara çıkacak.

Grubun sportif üreticileri Seat/Cupra ikilisi, 2023’ün ilk çeyreğinde şimdiye kadar toplamda 125 bin 200 adet araç satmayı başardı.

Geçen seneyle kıyaslandığında yüzde 37 oranında bir artış yakalayan markalar için şimdilik işler iyi gidiyor.