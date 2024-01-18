Dacia Bigster, bu yılın sonunda resmen tanıtılacak: İşte özellikleri Renault Grubu, Dacia Bigster'ın 2024 yılının sonlarında tanıtılacağını ve 2025 yılında müşterilerle buluşacağını doğruladı.

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Yenilenen Duster modelini 2024 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürmeye hazırlanan Dacia, bir diğer SUV modeli Bigster'ı ise yıl sonuna doğru tanıtacak ve gelecek yıl satışa sunacak.

Üçüncü nesil Duster ve Bigster, Renault-Nissan CMF-B mimarisi üzerine inşa edilecek.

Bigster, 2025 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürüldüğünde Avrupa'nın en büyük segmenti olan ana akım kompakt SUV modelleriyle yarışacak.

Markanın amiral gemisi konumunda yer alacak olan model; Toyota RAV4, Ford Kuga ve Honda CR-V gibi nam salmış modeller ile rekabet edecek.

Duster ve Bigster SUV modelleri, şirketin Romanya'daki ana fabrikasında üretilecek. Söz konusu tesis, şu anda günde 1.200 adet otomobil üretme kapasitesine sahip

Dacia Bigster neler sunacak

Renault Austral ve Nissan X-Trail ile aynı CMF platformunda üretilecek olan Dacia Bigster, motor seçenekleri konusunda bazı ipuçları sunuyor.

Bu ortak platform, Bigster modelinin motor seçeneklerine dair belirli beklentiler yaratıyor.

Özellikle, 158 beygir gücünde 1.3 litrelik hafif hibrit ve 200 beygir gücünde 1.2 litrelik tam hibrit motorlar, Bigster için muhtemel seçenekler arasında yer alıyor.

Dacia'nın müşteri kitlesi arasında popüler olan LPG'li motor seçeneğinin de Bigster modelinde sunulması bekleniyor.

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Dacia Bigster'ın iç tasarımının Duster'dan esinlenerek oluşturulduğu söyleniyor. Bu tasarımda, dijital bir gösterge paneli ve 10 inç büyüklüğünde bir multimedya ekranı öne çıkıyor.

Bununla birlikte, teknolojik özellikler açısından da Bigster'ın şerit takip asistanı ve kör nokta uyarı sistemi gibi güvenlik önlemlerine standart olarak sahip olması bekleniyor.

Dacia Bigster fiyatı

Bigster'ın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, Duster'ın Avrupa'daki 20 bin euro civarındaki fiyatından yola çıkarak, Bigster'ın fiyatının yaklaşık 30 bin euro olabileceği tahmin ediliyor.