Dacia Duster 2024 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri Dacia Duster; benzin, LPG ve dizel motor seçenekleriyle satışa çıkıyor. İşte Duster'ın 2024 fiyat listesi...

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Dacia tarafından 2010 yılında tanıtılan Duster, 2 milyon satış adetine ulaşarak şirket tarihinde önemli kilometre taşını geride bırakmıştı.

Üretim bandından ortalama her 63 saniyede bir Duster inerken, günde ortalama 1.000 adet Duster üretiliyor.

Türkiye, 152 bin 406 adetle, en fazla Duster satışı gerçekleşen 4'üncü ülke olarak dikkat çekiyor.

Dacia Duster öne çıkan özellikler

Duster'da 1.0 ve 1.3 turbo benzinli, 1.5 dizel ve ECO-G (LPG) motor seçenekleri bulunuyor.

Dacia Duster'ın Comfort donanım seviyesinde ön, yan ve perde hava yastıkları, yokuş kalkış destek sistemi, ön koltuklarda emniyet kemeri uyarısı, hız ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı, elektrikli ön camlar (arkalar manuel), klima, gündüz farları, sis farları ve Eco modu standart. Apple CarPlay destekli 8 inç multimedya sistemi, 16 inç alümiyum jantlar ve arka park sensörü ise opsiyon listesinde yer alıyor.

Dacia Duster yeni yılda zamlandı

Dacia, 2024 yılının ilk fiyat listesini açıkladı. Birçok modele olduğu gibi Duster'a da zam geldi.

Geçen yıl aralık ayında 899 bin TL'ye satılan 2023 model Dacia Duster'ın baz modeli, artık 906 bin TL'ye alıcı buluyor.

Diğer Duster modellerinin satış fiyatı ise şu şekilde:

Essential TCe 90 bg

Aralık - 899 bin TL

Ocak 2024 - 906 bin TL

Expression ECO- G 100 bg

Aralık: 1 milyon 053 bin TL

Ocak 2024 - 1 milyon 075 bin TL

Essential TCe 150 bg 4x4

Aralık - 1 milyon 190 bin TL

Ocak 2024 - 1 milyon 243 bin TL

Essential TCe 150 bg EDC

Aralık - 1 milyon 095 bin TL

Ocak 2024 - 1 milyon 105 bin TL

Journey TCe 150 bg EDC

Aralık - 1 milyon 189 bin TL

Ocak 2024 - 1 milyon 199 bin TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x4

Aralık - 1 milyon 309 bin TL

Ocak 2024 - 1 milyon 383 bin TL