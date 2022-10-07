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    Dacia Duster ekim ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Dacia Duster; benzin, LPG ve dizel motor seçenekleriyle satışa çıkıyor. İşte Duster fiyat listesi...
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2022 - 16:34
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    Dacia Duster ekim ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Dacia tarafından 2010 yılında tanıtılan Duster, tüm sektör için ikonik bir model haline geldi ve 2 milyon satış adetine ulaşarak büyük bir başarı elde etti.

    Üretim bandından ortalama her 63 saniyede bir Duster inerken, günde ortalama 1.000 adet Duster üretiliyor.

    Türkiye, 152 bin 406 adetle, en fazla Duster satışı gerçekleşen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

    Dacia Duster özellikleri

    Duster'da 1.0 ve 1.3 turbo benzinli, 1.5 dizel ve ECO-G (LPG) motor seçenekleri bulunuyor.

    2022 model Dacia Duster'ın Comfort donanım seviyesinde ön, yan ve perde hava yastıkları, yokuş kalkış destek sistemi, ön koltuklarda emniyet kemeri uyarısı, hız ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı, elektrikli ön camlar (arkalar manuel), klima, gündüz farları, sis farları ve Eco modu standart. Apple CarPlay destekli 8 inç multimedya sistemi, 16 inç alümiyum jantlar ve arka park sensörü ise opsiyon listesinde yer alıyor.

    dacia duster fiyat listesi

    Dacia Duster fiyat listesi

    2022 model Dacia Duster, ekim ayında Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 versiyonuyla birlikte 489 bin TL'den başlıyor. Geçen ay aynı versiyonun fiyatı 483 bin TL olarak listelenmişti.

    Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 - 489 bin 900 TL
    Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 - 511 bin 900 TL
    Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 - 532 bin 900 TL
    Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 564 bin 900 TL
    Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 557 bin 900 TL
    Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 562 bin 900 TL
    Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 - 649 bin 900 TL
    Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 608 bin 900 TL

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