Dacia Duster fiyat listesi: Aralık 2022 güncel Duster fiyatları

Dacia Duster; benzin, LPG ve dizel motor seçenekleriyle satışa çıkıyor. İşte Duster fiyat listesi...

Dacia tarafından 2010 yılında tanıtılan Duster, tüm sektör için ikonik bir model haline geldi ve 2 milyon satış adetine ulaşarak yeni bir başarıya imza attı.

Üretim bandından ortalama her 63 saniyede bir Duster inerken, günde ortalama 1.000 adet Duster üretiliyor. Türkiye, 152 bin 406 adetle, en fazla Duster satışı gerçekleşen 4'üncü ülke olarak dikkat çekiyor.

Dacia Duster özellikleri

Duster'da 1.0 ve 1.3 turbo benzinli, 1.5 dizel ve ECO-G (LPG) motor seçenekleri bulunuyor.

2022 model Dacia Duster'ın Comfort donanım seviyesinde ön, yan ve perde hava yastıkları, yokuş kalkış destek sistemi, ön koltuklarda emniyet kemeri uyarısı, hız ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı, elektrikli ön camlar (arkalar manuel), klima, gündüz farları, sis farları ve Eco modu standart. Apple CarPlay destekli 8 inç multimedya sistemi, 16 inç alümiyum jantlar ve arka park sensörü ise opsiyon listesinde yer alıyor.

Dacia Duster fiyat listesi - Aralık 2022

Essential TCe 90 bg - 512 bin 900 TL

Essential ECO- G 100 bg - 544 bin 900 TL

Expression ECO- G 100 bg - 563 bin 300 TL

Essential TCe 150 bg 4x4 - 624 bin 400 TL

Essential TCe 150 bg EDC - 628 bin TL

Journey TCe 150 bg EDC - 674 bin 900 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x4 - 691 bin 900 TL